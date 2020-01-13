В Брянске задержали 18-летнего вора-сладкоежку
В Брянске задержали подозреваемого в серии краж сладостей из супермаркетов.
Злоумышленник орудовал в Бежицком районе в декабре. Его добычей становились шоколадки или небольшие коробки с конфетами. Общий ущерб превысил 5,5 тысячи рублей, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Предполагаемым преступником оказался 18-летний местный житель. По его словам подозреваемого, сладости он продавал по завышенной стоимости в районные ларьки.
На парня завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет колонии. До суда горожанин будет находиться в СИЗО.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU