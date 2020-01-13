Брянский силач Дмитрий Апанасевич стал мастером спорта России
Брянскому спортсмену Дмитрию Апанасевичу присвоили звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ разместили на официальном сайте Министерства спорта страны 27 декабря 2019 года.
Дмитрий Апанасевич - чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен родился в поселке Локоть, что в Брасовском районе.
Наш земляк занимается в Центре спортивной подготовки Брянской области у тренера Павла Белеванцева.
«Поздравляем Дмитрия и его тренера с присвоением почетного звания», - говорится на сайте Минспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU