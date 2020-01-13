Брянский силач Дмитрий Апанасевич стал мастером спорта России

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:17:03+03:00

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Брянскому спортсмену Дмитрию Апанасевичу присвоили звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ разместили на официальном сайте Министерства спорта страны 27 декабря 2019 года.

Дмитрий Апанасевич - чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен родился в поселке Локоть, что в Брасовском районе.

Наш земляк занимается в Центре спортивной подготовки Брянской области у тренера Павла Белеванцева.

«Поздравляем Дмитрия и его тренера с присвоением почетного звания», - говорится на сайте Минспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU