2020-01-13T17:05:27+03:00
Общество

За год на дорогах Брянска погибли 22 человека

Самым аварийным днем оказался четверг
Мария Дедкова
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Чаще всего аварии происходят в четверг и с 18.00 до 20.00.Чаще всего аварии происходят в четверг и с 18.00 до 20.00.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске за год произошло 470 ДТП, в которых погибли или пострадали люди. 22 человека погибли, а 565 получили травмы.

Как отмечают в городской Госавтоинспекции, это меньше, чем в прошлом году.

К административной ответственности за нарушения привлекли почти 59 тысяч участников дорожного движения.

Большое число ДТП произошло по вине водителей - 378. Полицейские уточняют, что в прошлом году проблемы были именно с пьяными автомобилистами. По вине нетрезвых брянцев произошло 17 ДТП, в которых 6 человек погибли и 27 получили травмы.

Выросло число аварий с детьми. В 54 дорожно-транспортных происшествиях двое детей погибли, травмы получили 54 мальчика и девочки.

Одним из самых распространенных видов аварий остается наезд на пешеходов. В этом году 12 человек погибли, 180 оказались ранены.

Чаще всего аварии происходят в четверг и с 18.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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