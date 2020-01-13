За год на дорогах Брянска погибли 22 человека
В Брянске за год произошло 470 ДТП, в которых погибли или пострадали люди. 22 человека погибли, а 565 получили травмы.
Как отмечают в городской Госавтоинспекции, это меньше, чем в прошлом году.
К административной ответственности за нарушения привлекли почти 59 тысяч участников дорожного движения.
Большое число ДТП произошло по вине водителей - 378. Полицейские уточняют, что в прошлом году проблемы были именно с пьяными автомобилистами. По вине нетрезвых брянцев произошло 17 ДТП, в которых 6 человек погибли и 27 получили травмы.
Выросло число аварий с детьми. В 54 дорожно-транспортных происшествиях двое детей погибли, травмы получили 54 мальчика и девочки.
Одним из самых распространенных видов аварий остается наезд на пешеходов. В этом году 12 человек погибли, 180 оказались ранены.
Чаще всего аварии происходят в четверг и с 18.00 до 20.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU