В Брянской области закрыли на ремонт музей мемориального комплекса «Партизанская поляна»

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:22:26+03:00

Для посетителей обновленная Партизанская поляна распахнет свои двери в апреле. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Обновленное здание распахнет свои двери в апреле

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В Брянской области на время реконструкции закрыли музей мемориального комплекса «Партизанская поляна». В январе отменили занятия, экскурсии и мастер-классы, сообщили представители учреждения культуры.

Напомним, здание музея решили обновить, а заодно расширить.На работы выделили 23,7 миллиона рублей. Площадь планируют увеличить с 434 до 800 квадратных метров с помощью двух боковых пристроек. А еще частично надстроят второй этаж.

После реконструкции появятся помещения для хранения экспонатов, новый выставочно-экспозиционный зал, малый лекционный зал с кинопроектором и технические помещения. Для посетителей с ограниченными возможностями в музее установят лифт и пандусы. На выделенные деньги также заменят канализацию, крышу, обновят витрины, купят новое мультимедийное оборудование. Гости музея смогут смотреть художественные и документальные фильмы, проводить презентации и исторические реконструкции.

Для посетителей обновленная Партизанская поляна распахнет свои двери в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU