В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты
В прокуратуру Советского района Брянска обратился экс-сотрудник одной из страховых компаний региона. Он пожаловался на невыплату зарплаты.
Ведомство провело проверку, в ходе которой этот факт подтвердился.
Оказалось, что работнику не выплачивалась заработная плата аж четыре месяца: с июля по октябрь прошлого года. Общая сумма задолженности, как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, превысила 50 тысяч рублей.
Материалы проверки направили следователям. На недобросовестного работодателя завели уголовное дело. Его расследование контролирует лично прокурор района.
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ИСТОЧНИК KP.RU