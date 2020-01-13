2020-01-13T15:44:06+03:00
Общество

В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты

Общая сумма задолженности сотруднику превысила 50 тысяч рублей
Анна ЛЕВКИНА
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Материалы проверки направили следователям.Материалы проверки направили следователям.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В прокуратуру Советского района Брянска обратился экс-сотрудник одной из страховых компаний региона. Он пожаловался на невыплату зарплаты.

Ведомство провело проверку, в ходе которой этот факт подтвердился.

Оказалось, что работнику не выплачивалась заработная плата аж четыре месяца: с июля по октябрь прошлого года. Общая сумма задолженности, как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, превысила 50 тысяч рублей.

Материалы проверки направили следователям. На недобросовестного работодателя завели уголовное дело. Его расследование контролирует лично прокурор района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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