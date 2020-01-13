На борьбу со снегом в Брянской области вышли 54 единицы техники
На Брянскую область 13 января обрушился снегопад. На борьбу с осадками вышли дорожники.
За сутки 54 снегоуборочные машины очистили 820 километров региональных трасс.
- Сейчас в регионе также работает специализированная дорожная техника, - говорят в Управлении автомобильных дорог по Брянской области. - Диспетчерская служба области работает в круглосуточном режиме.
Водителей просят планировать поездки с учетом неблагоприятных погодных условий. А в пути соблюдать ПДД и скоростной режим. К слову, 14 января также ожидают мокрый снег и гололедицу. Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла.
ВАЖНО
А если случилось ЧП на трассе...
В случае внештатных ситуаций на региональных автодорогах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.
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ИСТОЧНИК KP.RU