2020-01-13T15:20:20+03:00
Общество

В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС

Пьяный водитель предложил автоинспекторам 50 тысяч рублей
Анна ЛЕВКИНА
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Брянца будут судить за взятку полицейским.Брянца будут судить за взятку полицейским.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Взятку в 50 тысяч рублей мужчина предлагал двум инспекторам ДПС, находясь в их служебном автомобиле 7 октября прошлого года.

- С помощью денег 30-летний житель Почепа надеялся избежать административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако от предложенной суммы правоохранители отказались, об инциденте доложили в дежурную часть.

Прокуратура уже передала это уголовное дело для рассмотрения в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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