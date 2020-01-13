В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС
Пьяный водитель предложил автоинспекторам 50 тысяч рублей
Брянца будут судить за взятку полицейским.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Взятку в 50 тысяч рублей мужчина предлагал двум инспекторам ДПС, находясь в их служебном автомобиле 7 октября прошлого года.
- С помощью денег 30-летний житель Почепа надеялся избежать административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Однако от предложенной суммы правоохранители отказались, об инциденте доложили в дежурную часть.
Прокуратура уже передала это уголовное дело для рассмотрения в суд.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU