2020-01-13T14:48:30+03:00
Общество

В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки

Документы предлагали оформить водителям
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Прокуратура требует закрыть обнаруженные сайты.Прокуратура требует закрыть обнаруженные сайты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Клинцовская прокуратура нашла три интернет-сайта, на котором водителям продавали фальшивые медицинские справки. Документ можно было получить без медосмотра и освидетельствования, которые положены по закону.

Распространение подобной информации, говорят в прокуратуре, влечет уголовную или административную ответственность.

- Прокуратура направила в суд иск о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Документы находятся на рассмотрении.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты
На борьбу со снегом в Брянской области вышли 54 единицы техники
В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС
В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки
В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева
Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев
Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором
Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей
По платным дорогам брянские инвалиды смогут ездить бесплатно
В Ленинградской области нашли останки брянского красноармейца
В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе
За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев
СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят
В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка
Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов
Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные
В Суземском районе под колеса легковушки попал велосипедист