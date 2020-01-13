В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки
Клинцовская прокуратура нашла три интернет-сайта, на котором водителям продавали фальшивые медицинские справки. Документ можно было получить без медосмотра и освидетельствования, которые положены по закону.
Распространение подобной информации, говорят в прокуратуре, влечет уголовную или административную ответственность.
- Прокуратура направила в суд иск о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Документы находятся на рассмотрении.
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ИСТОЧНИК KP.RU