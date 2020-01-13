В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева
90-летие со дня рождения основателя и первого директора тютчевского музея Владимира Гамолина отметят в Овстуге 21 января.
К памятной дате в музее-заповеднике приурочат открытие выставки «Хранитель тютчевской земли». Талант и многогранность личности Владимира Гамолина покажут в картинах братьев Ткачевых, Валентина Волкова, Юрия Махотина и других авторов.
Кроме того, в программе - литературная композиция и просмотр документального фильма о Гамолине «Поэзия. К 175-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева».
Начнется праздник в 12.00. (16+)
СПРАВКА «КП»
Владимир Данилович Гамолин - заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения, Почетный гражданин Жуковского района и Брянской области, лауреат всероссийской литературной премии имени Федора Тютчева «Русский путь», лауреат премии всероссийского фонда «Стойкость», автор трех поэтических сборников.
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ИСТОЧНИК KP.RU