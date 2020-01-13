В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:22:41+03:00

Владимиру Гамолину исполнилось бы 90 лет

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90-летие со дня рождения основателя и первого директора тютчевского музея Владимира Гамолина отметят в Овстуге 21 января.

К памятной дате в музее-заповеднике приурочат открытие выставки «Хранитель тютчевской земли». Талант и многогранность личности Владимира Гамолина покажут в картинах братьев Ткачевых, Валентина Волкова, Юрия Махотина и других авторов.

Кроме того, в программе - литературная композиция и просмотр документального фильма о Гамолине «Поэзия. К 175-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева».

Начнется праздник в 12.00. (16+)

СПРАВКА «КП»

Владимир Данилович Гамолин - заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения, Почетный гражданин Жуковского района и Брянской области, лауреат всероссийской литературной премии имени Федора Тютчева «Русский путь», лауреат премии всероссийского фонда «Стойкость», автор трех поэтических сборников.

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ИСТОЧНИК KP.RU