2020-01-13T14:22:41+03:00
Звезды

В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева

Владимиру Гамолину исполнилось бы 90 лет
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Праздник состоится 21 января.Праздник состоится 21 января.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

90-летие со дня рождения основателя и первого директора тютчевского музея Владимира Гамолина отметят в Овстуге 21 января.

К памятной дате в музее-заповеднике приурочат открытие выставки «Хранитель тютчевской земли». Талант и многогранность личности Владимира Гамолина покажут в картинах братьев Ткачевых, Валентина Волкова, Юрия Махотина и других авторов.

Кроме того, в программе - литературная композиция и просмотр документального фильма о Гамолине «Поэзия. К 175-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева».

Начнется праздник в 12.00. (16+)

СПРАВКА «КП»

Владимир Данилович Гамолин - заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения, Почетный гражданин Жуковского района и Брянской области, лауреат всероссийской литературной премии имени Федора Тютчева «Русский путь», лауреат премии всероссийского фонда «Стойкость», автор трех поэтических сборников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты
На борьбу со снегом в Брянской области вышли 54 единицы техники
В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС
В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки
В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева
Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев
Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором
Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей
По платным дорогам брянские инвалиды смогут ездить бесплатно
В Ленинградской области нашли останки брянского красноармейца
В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе
За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев
СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят
В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка
Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов
Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные
В Суземском районе под колеса легковушки попал велосипедист