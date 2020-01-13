2020-01-13T14:19:13+03:00
Общество

Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев

На брянца завели уголовное дело
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
"Черный" лесоруб причинил государству ущерб почти в 90 тысяч рублей."Черный" лесоруб причинил государству ущерб почти в 90 тысяч рублей.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

На жителя Жирятинского района завели уголовное дело за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, инцидент произошел в августе прошлого года. На территории выгоничского лесничества 51-летний брянец незаконно срубил 36 осин.

- Общий объем вырубленных деревьев - более 20 кубометров, - рассказали в прокуратуре. - Ущерб государству составил свыше 86 тысяч рублей.

На «черного» лесоруба завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных в крупном размере». Материалы дела рассмотрят в Выгоничском районном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты
На борьбу со снегом в Брянской области вышли 54 единицы техники
В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС
В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки
В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева
Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев
Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором
Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей
По платным дорогам брянские инвалиды смогут ездить бесплатно
В Ленинградской области нашли останки брянского красноармейца
В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе
За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев
СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят
В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка
Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов
Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные
В Суземском районе под колеса легковушки попал велосипедист