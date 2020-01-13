Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев
На жителя Жирятинского района завели уголовное дело за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, инцидент произошел в августе прошлого года. На территории выгоничского лесничества 51-летний брянец незаконно срубил 36 осин.
- Общий объем вырубленных деревьев - более 20 кубометров, - рассказали в прокуратуре. - Ущерб государству составил свыше 86 тысяч рублей.
На «черного» лесоруба завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных в крупном размере». Материалы дела рассмотрят в Выгоничском районном суде.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU