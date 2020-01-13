Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:19:13+03:00

"Черный" лесоруб причинил государству ущерб почти в 90 тысяч рублей. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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На жителя Жирятинского района завели уголовное дело за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, инцидент произошел в августе прошлого года. На территории выгоничского лесничества 51-летний брянец незаконно срубил 36 осин.

- Общий объем вырубленных деревьев - более 20 кубометров, - рассказали в прокуратуре. - Ущерб государству составил свыше 86 тысяч рублей.

На «черного» лесоруба завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных в крупном размере». Материалы дела рассмотрят в Выгоничском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU