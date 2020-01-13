2020-01-13T13:42:19+03:00
Общество

Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором

Горожане бросают отходы в незабетонированные лунки
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, группа "Тревожный Брянск".Фото: vk.com, группа "Тревожный Брянск".
Изменить размер текста:

Новые тротуарные ограждения в Брянске начали использовать как мусорные урны. Фотографию подобного «отходного места» опубликовали в соцсетях.

Судя по снимку, в качестве урны используют не залитую бетоном лунку в основании забора. По словам автора поста, ямки для столбов вырыли еще в прошлом году, но так и не довели до ума.

«Постепенно они заполнились листвой, бытовым мусором, грязью, снегом. По сути эти ямы превратились в мусоросборники. Ни о каком соблюдении ГОСТа по качественному обустройству тротуаров не может идти речь. Потому как такие лунки для столбов пешеходных ограждений необходимо бетонировать непосредственно после установки ограждения, сразу», - пишет брянец.

В комментариях пользователи пишут, что подобная картина встречается и на других улицах Брянска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты
На борьбу со снегом в Брянской области вышли 54 единицы техники
В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС
В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки
В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева
Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев
Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором
Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей
По платным дорогам брянские инвалиды смогут ездить бесплатно
В Ленинградской области нашли останки брянского красноармейца
В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе
За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев
СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят
В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка
Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов
Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные
В Суземском районе под колеса легковушки попал велосипедист