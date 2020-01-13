Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:42:19+03:00

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Новые тротуарные ограждения в Брянске начали использовать как мусорные урны. Фотографию подобного «отходного места» опубликовали в соцсетях.

Судя по снимку, в качестве урны используют не залитую бетоном лунку в основании забора. По словам автора поста, ямки для столбов вырыли еще в прошлом году, но так и не довели до ума.

«Постепенно они заполнились листвой, бытовым мусором, грязью, снегом. По сути эти ямы превратились в мусоросборники. Ни о каком соблюдении ГОСТа по качественному обустройству тротуаров не может идти речь. Потому как такие лунки для столбов пешеходных ограждений необходимо бетонировать непосредственно после установки ограждения, сразу», - пишет брянец.

В комментариях пользователи пишут, что подобная картина встречается и на других улицах Брянска.

ИСТОЧНИК KP.RU