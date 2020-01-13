Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей
Больше миллиона рублей перечислили жители Брянской области на счета мошенников. Таковы цифры областного УМВД за последнюю неделю.
Всего на удочку аферистов попались 19 человек. В 13 случаях преступники пользовались старой, но все еще «надежной» схемой.
- Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета или защиты от незаконного оформления кредита они получали данные банковской карты абонента, а также узнавали, сколько денег находится на счету.
В итоге доверчивые брянцы пополнили кошельки преступников на 1 011 500 рублей. По всем случаям решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU