Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:01:13+03:00

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Больше миллиона рублей перечислили жители Брянской области на счета мошенников. Таковы цифры областного УМВД за последнюю неделю.

Всего на удочку аферистов попались 19 человек. В 13 случаях преступники пользовались старой, но все еще «надежной» схемой.

- Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета или защиты от незаконного оформления кредита они получали данные банковской карты абонента, а также узнавали, сколько денег находится на счету.

В итоге доверчивые брянцы пополнили кошельки преступников на 1 011 500 рублей. По всем случаям решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU