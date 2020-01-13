В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:29:12+03:00

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Инцидент произошел в кафе на улице Октябрьской в Сураже, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Пьяный дебош устроил 25-летний посетитель. Он оскорблял отдыхающих и персонал заведения, провоцируя общую потасовку.

Работники кафе вызвали правоохранителей, нажав «тревожную кнопку». Сигнал поступил на пульт централизованной охраны города.

Нарушителя общественного порядка задержал наряд Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU