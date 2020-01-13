2020-01-13T12:29:12+03:00
Общество

В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе

Брянец оскорблял отдыхающих и персонал заведения
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.
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Инцидент произошел в кафе на улице Октябрьской в Сураже, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Пьяный дебош устроил 25-летний посетитель. Он оскорблял отдыхающих и персонал заведения, провоцируя общую потасовку.

Работники кафе вызвали правоохранителей, нажав «тревожную кнопку». Сигнал поступил на пульт централизованной охраны города.

Нарушителя общественного порядка задержал наряд Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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