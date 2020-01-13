2020-01-13T12:03:49+03:00
Общество

За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев

Жители области отдали злоумышленникам больше миллиона рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

За неделю в Брянской области жертвами телефонных мошенников стали 19 человек. Они пополнили кошельки преступников на один миллион рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата списанной суммы, разблокировки счета или защиты от незаконного кредита преступники получали данные карты.

Таким образом обманули 13 человек. У них пропали 764,7 тысячи рублей.

По-прежнему на удочку попадаются пользователи соцсетей, которые откликаются на просьбы "друзей" одолжить денег. Продолжаются и мошенничества, связанные с размещением объявлений.

- Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске работник страховой компании жил четыре месяца без зарплаты
На борьбу со снегом в Брянской области вышли 54 единицы техники
В брянский суд ушло дело о взятке сотрудникам ДПС
В Клинцовском районе нашли три сайта, продававшие липовые медсправки
В брянском Овстуге отметят юбилей основателя музея Федора Тютчева
Житель Жирятинского района незаконно срубил в лесу 36 деревьев
Новые пешеходные ограждения в Брянске заваливают мусором
Брянцы «подарили» телефонным мошенникам больше миллиона рублей
По платным дорогам брянские инвалиды смогут ездить бесплатно
В Ленинградской области нашли останки брянского красноармейца
В Сураже горожанин устроил пьяный дебош в кафе
За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев
СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят
В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка
Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов
Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные
В Суземском районе под колеса легковушки попал велосипедист