За неделю жертвами мошенников стали 19 брянцев

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:03:49+03:00

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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За неделю в Брянской области жертвами телефонных мошенников стали 19 человек. Они пополнили кошельки преступников на один миллион рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата списанной суммы, разблокировки счета или защиты от незаконного кредита преступники получали данные карты.

Таким образом обманули 13 человек. У них пропали 764,7 тысячи рублей.

По-прежнему на удочку попадаются пользователи соцсетей, которые откликаются на просьбы "друзей" одолжить денег. Продолжаются и мошенничества, связанные с размещением объявлений.

- Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU