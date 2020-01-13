СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:23:07+03:00

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Сразу трех бездомных котят отравили злоумышленники в Советском районе Брянска. Мертвых животных обнаружила в подвале дома №64 на улице Горького дворник. Об инциденте сообщило издание «НашБрянск.RU» 13 января.

Известно, что котята родились в конце прошлого года. По подъездам они не бродили, ночевали в подвале. Жильцы близлежащих домов их подкармливали. Вскоре котята стали исчезать.

О ЧП зоозащитники намерены сообщить в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU