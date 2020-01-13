СМИ: В Брянске неизвестные отравили трех бездомных котят
Мертвых животных обнаружила в подвале дворник
Погибли трое котят.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сразу трех бездомных котят отравили злоумышленники в Советском районе Брянска. Мертвых животных обнаружила в подвале дома №64 на улице Горького дворник. Об инциденте сообщило издание «НашБрянск.RU» 13 января.
Известно, что котята родились в конце прошлого года. По подъездам они не бродили, ночевали в подвале. Жильцы близлежащих домов их подкармливали. Вскоре котята стали исчезать.
О ЧП зоозащитники намерены сообщить в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU