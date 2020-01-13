В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:54:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Погаре 12 января столкнулись Газель и ВАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.30 на улице Урицкого.

- По предварительной информации, 37-летний водитель за рулем ГАЗ-3221, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра, - говорят в УГИБДД УМВД Росии по Брянской области. - Микроавтобус столкнулся с ВАЗом-11183 под управлением 60-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка легковушки. У нее диагностировали ушибы головы и груди, а также черепно-мозговую травму. Приехавшие на место ДТП медики оказали пострадавшей первую помощь и отпустили, назначив лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU