2020-01-13T10:54:28+03:00
Происшествия

В Погаре микроавтобус столкнулся с легковушкой: ранена 66-летняя пассажирка

Пострадавшей оказали первую помощь и отпустили домой
Мария Дедкова
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В Погаре 12 января столкнулись Газель и ВАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.30 на улице Урицкого.

- По предварительной информации, 37-летний водитель за рулем ГАЗ-3221, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра, - говорят в УГИБДД УМВД Росии по Брянской области. - Микроавтобус столкнулся с ВАЗом-11183 под управлением 60-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка легковушки. У нее диагностировали ушибы головы и груди, а также черепно-мозговую травму. Приехавшие на место ДТП медики оказали пострадавшей первую помощь и отпустили, назначив лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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