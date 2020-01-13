Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:05:39+03:00

Теперь за провоз птиц иностранцу грозит штраф. Фото: пресс-служба Брянской таможни

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В багаже пассажира поезда из Украины брянские таможенники нашли 50 голубей. Птиц инспекторы обнаружили во время досмотра.

- 50 голубей незаконно пытался провезти гражданин Украины, - рассказал и. о. начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. – Мужчина пояснил, что хотел продать птиц в Москве. Он задекларировал пернатых, но о том, что нужно предоставить товаросопроводительные и ветеринарные документы не знал.

На иностранца завели административное дело. Теперь ему грозит штраф. А голубей вернули обратно соседнему государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU