Брянские таможенники изъяли у украинца 50 голубей без документов
В багаже пассажира поезда из Украины брянские таможенники нашли 50 голубей. Птиц инспекторы обнаружили во время досмотра.
- 50 голубей незаконно пытался провезти гражданин Украины, - рассказал и. о. начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. – Мужчина пояснил, что хотел продать птиц в Москве. Он задекларировал пернатых, но о том, что нужно предоставить товаросопроводительные и ветеринарные документы не знал.
На иностранца завели административное дело. Теперь ему грозит штраф. А голубей вернули обратно соседнему государству.
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ИСТОЧНИК KP.RU