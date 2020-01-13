В Суземском районе под колеса легковушки попал велосипедист

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:26:00+03:00

Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 января около 9.30 на четвертом километре автодороги «Суземка-Украина». Фото: Сергей ГАПОН

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На трассе в Суземском районе под колеса легкового автомобиля попал велосипедист. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 января около 9.30 на четвертом километре автодороги «Суземка-Украина».

По предварительной информации, 32-летний водитель Лады-212140 не учел скорость своего автомобиля и при повороте выехал на встречную полосу. В это время в противоположном направлении по дороге ехал велосипедист.

Как пояснили в областной Госавтоиснпекции, 66-летний мужчина получил переломы руки. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU