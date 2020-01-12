В понедельник брянцев ждет мокрый снег и туман

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:19:42+03:00

В понедельник на Брянщине возможен мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В понедельник, 13 января, в Брянской области будет облачная с прояснениями погода. Весь день, как сообщают в региональном ГУ МЧС, местами возможны небольшие осадки - мокрый снег, дождь. В некоторых районах прогнозируют туман, на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью - до пяти градусов мороза. Днем будет от минус двух до плюс трех градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU