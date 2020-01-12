В понедельник брянцев ждет мокрый снег и туман
На дорогах - гололедица
В понедельник на Брянщине возможен мокрый снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 13 января, в Брянской области будет облачная с прояснениями погода. Весь день, как сообщают в региональном ГУ МЧС, местами возможны небольшие осадки - мокрый снег, дождь. В некоторых районах прогнозируют туман, на дорогах гололедица.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью - до пяти градусов мороза. Днем будет от минус двух до плюс трех градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU