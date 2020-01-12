В Брянске столкнулись микроавтобус и легковушка
Микроавтобус и легковушка столкнулись в Брянске на улице Тельмана около пяти часов вечера 11 января.
- По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Форд транзит ехал от Большого Полпино и поворачивал налево на улицу Тельмана на разрешающий сигнал светофора,- рассказали в областной Госавтоинспекции. - В этот момент он столкнулся с автомобилем "Ауди-100" под управлением 34-летнего водителя, который ехал в прямом направлении от улицы Чернышевского к улице Тельмана в левом ряду на разрешающий зеленый сигнал светофора.
В ДТП пострадала 41-летняя пассажирка автомобиля "Форд". Медики диагностировали у нее сотрясение мозга и после оказания медицинской помощи отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU