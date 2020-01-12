2020-01-12T14:09:17+03:00
Общество

В Брянске столкнулись микроавтобус и легковушка

В ДТП пострадал пассажирка одного из авто
Елена РАКОВА
Поделиться:
В аварии пострадала пассажирка микроавтобуса.В аварии пострадала пассажирка микроавтобуса.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Микроавтобус и легковушка столкнулись в Брянске на улице Тельмана около пяти часов вечера 11 января.

- По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Форд транзит ехал от Большого Полпино и поворачивал налево на улицу Тельмана на разрешающий сигнал светофора,- рассказали в областной Госавтоинспекции. - В этот момент он столкнулся с автомобилем "Ауди-100" под управлением 34-летнего водителя, который ехал в прямом направлении от улицы Чернышевского к улице Тельмана в левом ряду на разрешающий зеленый сигнал светофора.

В ДТП пострадала 41-летняя пассажирка автомобиля "Форд". Медики диагностировали у нее сотрясение мозга и после оказания медицинской помощи отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске столкнулись микроавтобус и легковушка
В Трубчевском районе 21-летняя автомобилистка не справилась с управлением и погибла
Сотрудники брянской прокуратуры отмечают профессиональный праздник
В Брянске легковушка врезалась в ТЦ "Родина"
В воскресенье брянцев ждет сильный ветер и гололедица
В Брянске под колеса легковушки попал пенсионер
В Дятьковском районе столкнулись две легковушки, пострадал 8-летний ребенок
В Почепском районе грузовик врезался в легковушку, погибла женщина
Брянские дорожники вышли на расчистку городских улиц от снега
В Брянске нашли живой пропавшую пенсионерку
В Брянске ищут пропавшую 82-летнюю Таисию Петракову
Антимонопольная служба заподозрила брянские кинотеатры в сговоре
Ночью на Брянскую область обрушился снегопад
В субботу на Брянщине потеплеет до плюс двух градусов
В Брянском кардиодиспансере откроют сосудистое отделение
Через Брянщину пытались провезти больше девяти тонн металлолома
В Брянске опубликовали расписание автобусов №99
Устроившего свалку на сельхозземлях под Комаричами брянца заставили потрудиться