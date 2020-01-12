2020-01-12T13:53:27+03:00
Происшествия

В Трубчевском районе 21-летняя автомобилистка не справилась с управлением и погибла

Машина девушки съехала в кювет и опрокинулась
Елена РАКОВА
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Девушка умерла в больнице.Девушка умерла в больнице.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трагическое ДТП произошло вечером 11 января в деревне Городцы, что в Трубчевском районе.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 21-летняя девушка ехала за рулем ВАЗ-21124 со стороны деревни Городцы в сторону села Селище. Автомобилистка не справилась с управлением, съехала в кювет и машину опрокинулась.

С различными травмами девушку госпитализировали в больницу. К сожалению, спасти жизнь автомобилистки не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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