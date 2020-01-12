В Трубчевском районе 21-летняя автомобилистка не справилась с управлением и погибла
Машина девушки съехала в кювет и опрокинулась
Девушка умерла в больнице.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
Трагическое ДТП произошло вечером 11 января в деревне Городцы, что в Трубчевском районе.
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 21-летняя девушка ехала за рулем ВАЗ-21124 со стороны деревни Городцы в сторону села Селище. Автомобилистка не справилась с управлением, съехала в кювет и машину опрокинулась.
С различными травмами девушку госпитализировали в больницу. К сожалению, спасти жизнь автомобилистки не удалось.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU