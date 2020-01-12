В Брянске легковушка врезалась в ТЦ "Родина"

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:19:27+03:00

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В Брянске водитель легковушки врезался в торговый центр "Родина". Снимками ДТП горожане поделились в соцсети. На кадрах видно машину, которая припаркована очень необычно - прямо на ступенях здания.

На месте работает экипаж ДПС. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU