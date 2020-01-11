2020-01-11T22:24:01+03:00
Общество

В воскресенье брянцев ждет сильный ветер и гололедица

Днем температура воздуха будет колебаться от минус пяти до ноля градусов
Елена РАКОВА
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В воскресенье, 12 января, брянцев ждет сильный ветер и гололедица. Весь день в регионе будет облачно с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью местами выпадет небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 8 до минус 3 градусов. Днем - от минус 5 до 0 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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