В воскресенье брянцев ждет сильный ветер и гололедица

11 Янв. 2020 2020-01-11T22:24:01+03:00

Днем температура воздуха будет колебаться от минус пяти до ноля градусов

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 12 января, брянцев ждет сильный ветер и гололедица. Весь день в регионе будет облачно с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью местами выпадет небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 8 до минус 3 градусов. Днем - от минус 5 до 0 градусов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU