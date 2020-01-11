В воскресенье брянцев ждет сильный ветер и гололедица
Днем температура воздуха будет колебаться от минус пяти до ноля градусов
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В воскресенье, 12 января, брянцев ждет сильный ветер и гололедица. Весь день в регионе будет облачно с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.
Ночью местами выпадет небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 8 до минус 3 градусов. Днем - от минус 5 до 0 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU