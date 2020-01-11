В Брянске под колеса легковушки попал пенсионер

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:23:03+03:00

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В Брянске 84-летний пенсионер попал пол колеса легковушки на улице Фокина. ДТП произошло около 19.25 10 января.

- По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля "Лада гранта" ехал со стороны улицы Советской в сторону проспекта Ленина когда сбил 84-летнего пешехода, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пожилого горожанина сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы правого плеча и колена, шейного отдела позвоночника, лица и госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU