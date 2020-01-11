В Дятьковском районе столкнулись две легковушки, пострадал 8-летний ребенок
В Дятьковском районе столкнулись две легковушки. Автоавария случилась 10 января около 17.50 на 27 километре автодороги "Брянск-Дятьково-граница Калужской области".
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля "Форд фокус" ехал со стороны села Слободище в сторону поселка Любохна. На нерегулируемом перекрестке не равнозначных дорог он не пропустил автомобиль "Нисан примера" под управлением 25-летнего водителя.
В ДТП пострадали два человека. У 47-летний водителя автомобиля "Форд фокус" диагностировали перелом левой лучевой кости и отпустили домой, назначив лечение. У 8-летнего пассажира этого же авто - закрытая черепно-мозговая травма, ссадины лица и тела. Ребенка госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU