В Почепском районе грузовик врезался в легковушку, погибла женщина

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:35:18+03:00

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В Почепском районе грузовая ГАЗель столкнулась с "Лада ларгус". ДТП произошло около 9.15 10 января на 73 километре автодороги "Брянск-Новозыбков".

- По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля "ГАЗ" ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - При повороте налево он столкнулся с автомобилем "Лада ларгус" под управлением 34-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

В ДТП погибла 61-летняя пассажирка легковушки. У 38-летнего водителя автомобиля ГАЗ-330232 медики диагностировали ушиб таза, позвоночника, ссадины головы. После оказания медицинской помощи, его отпустили домой, назначив лечение. У водителя легковушки - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные раны лица, перелом ребер с двух сторон. Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU