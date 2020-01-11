Брянские дорожники вышли на расчистку городских улиц от снега

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:15:32+03:00

На работу они вышли в пять часов утра

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Ночью в субботу, 11 января, в Брянске выпал снег. В пять часов утра, когда в городе пошел снег, на дороги вышли 32 комбинированные дорожные машины. Сначала они начали обрабатывать улицы песко-соляной смесью. На дороги высыпали почти 527 кубометров реагента.

- После того, как песко-соляная смесь начала действовать, дорожники начали расчищать проезжую часть, тротуары, площади, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В общей сложности для борьбы с последствиями снегопада Дорожное управления Брянска вывело 62 единицы техники, в числе которых комбинированные дорожные машины, тракторы, малогабаритная техника для уборки тротуаров, самосвалы, погрузчики. Также на улицах города работают около 80 человек, которые вручную помогают технике расчищать город от снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU