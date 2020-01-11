2020-01-11T11:23:30+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшую 82-летнюю Таисию Петракову

С 10 января о пенсионерке ничего не известно
Елена РАКОВА
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Фото: "Лиза Алерт" Брянск".Фото: "Лиза Алерт" Брянск".
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В Брянской области ищут пропавшую 82-летнюю Таисию Петракову. Последний раз пенсионерку из поселка Ивановка, что в Брянском районе, видели 10 января. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, глаза темно-карие, волосы черные с сединой.

Была одета: темное пальто с норковым воротником, темно-синих халат с белыми цветами, сиреневая вязаная шапка, черные сапоги.

С собой: бежевая сумка.

Особые приметы: передние вставные зубы.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просят звонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия "Лиза Алерт" Брянск") или 02, 102 (полиция).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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