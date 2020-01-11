В Брянске ищут пропавшую 82-летнюю Таисию Петракову
В Брянской области ищут пропавшую 82-летнюю Таисию Петракову. Последний раз пенсионерку из поселка Ивановка, что в Брянском районе, видели 10 января. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, глаза темно-карие, волосы черные с сединой.
Была одета: темное пальто с норковым воротником, темно-синих халат с белыми цветами, сиреневая вязаная шапка, черные сапоги.
С собой: бежевая сумка.
Особые приметы: передние вставные зубы.
Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просят звонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия "Лиза Алерт" Брянск") или 02, 102 (полиция).
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ИСТОЧНИК KP.RU