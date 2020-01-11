Антимонопольная служба заподозрила брянские кинотеатры в сговоре
Брянцы пожаловались на резко выросшие цены на билеты в кинотеатры в новогодние праздники. Информацию о жалобах собирают в брянском УФАС. Проверить обещают все кинотеатры области. Причем выяснят не только из-за чего подорожали билеты, но и почему это произошло так синхронно, сообщает ГТРК "Брянск".
- Мы запросим всю ценовую политику этих компаний, - уточнил глава брянской антимонопольной службы Сергей Ведерников. - Будем выявлять, кто из них доминирует на рынке. Мы посмотрим имелись ли на рынке признаки сговора.
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ИСТОЧНИК KP.RU