2020-01-11T08:45:24+03:00
Общество

Антимонопольная служба заподозрила брянские кинотеатры в сговоре

Ведомство проверит цены на билеты у прокатчиков фильмов
Елена РАКОВА
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ФАС проверит все брянские кинотеатры.ФАС проверит все брянские кинотеатры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянцы пожаловались на резко выросшие цены на билеты в кинотеатры в новогодние праздники. Информацию о жалобах собирают в брянском УФАС. Проверить обещают все кинотеатры области. Причем выяснят не только из-за чего подорожали билеты, но и почему это произошло так синхронно, сообщает ГТРК "Брянск".

- Мы запросим всю ценовую политику этих компаний, - уточнил глава брянской антимонопольной службы Сергей Ведерников. - Будем выявлять, кто из них доминирует на рынке. Мы посмотрим имелись ли на рынке признаки сговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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