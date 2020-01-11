Антимонопольная служба заподозрила брянские кинотеатры в сговоре

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:45:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянцы пожаловались на резко выросшие цены на билеты в кинотеатры в новогодние праздники. Информацию о жалобах собирают в брянском УФАС. Проверить обещают все кинотеатры области. Причем выяснят не только из-за чего подорожали билеты, но и почему это произошло так синхронно, сообщает ГТРК "Брянск".

- Мы запросим всю ценовую политику этих компаний, - уточнил глава брянской антимонопольной службы Сергей Ведерников. - Будем выявлять, кто из них доминирует на рынке. Мы посмотрим имелись ли на рынке признаки сговора.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU