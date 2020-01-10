В субботу на Брянщине потеплеет до плюс двух градусов

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:31:30+03:00

Такими температурными темпами и почки на деревьях распустятся... Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах будет скользко

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Крепких морозов в ближайшее время брянцам ждать не стоит. В субботу, 11 января, синоптики обещают жителям региона облачную погоду, морось и мокрый снег. На дорогах – гололедицу.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, днем будет от минус 3 мороза до 2 тепла. Ночью ожидается такая же погода. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU