В субботу на Брянщине потеплеет до плюс двух градусов
На дорогах будет скользко
Такими температурными темпами и почки на деревьях распустятся...Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Крепких морозов в ближайшее время брянцам ждать не стоит. В субботу, 11 января, синоптики обещают жителям региона облачную погоду, морось и мокрый снег. На дорогах – гололедицу.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, днем будет от минус 3 мороза до 2 тепла. Ночью ожидается такая же погода. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU