В Брянском кардиодиспансере откроют сосудистое отделение
В Брянске 10 января открыли обновленный кардиодиспансер. На ремонт потратили 42,5 миллиона рублей. За эти деньги заменили фасады, наружные лестницы, козырьки, отмостки пандусов здания, установили металлический забор, окна и двери.
Однако медучреждение ждет еще одно преображение. На его базе к 1 марта откроют первичное сосудистое отделение. Для этого в диспансер закупят очередную партию современного оборудования.
Новое сосудистое отделение сосредоточится на больных с острым коронарным синдромом, пояснили в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU