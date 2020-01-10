В Брянском кардиодиспансере откроют сосудистое отделение

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:03:33+03:00

Новое сосудистое отделение сосредоточится на больных с острым коронарным синдромом. Фото: Алексей ФОКИН

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В Брянске 10 января открыли обновленный кардиодиспансер. На ремонт потратили 42,5 миллиона рублей. За эти деньги заменили фасады, наружные лестницы, козырьки, отмостки пандусов здания, установили металлический забор, окна и двери.

Однако медучреждение ждет еще одно преображение. На его базе к 1 марта откроют первичное сосудистое отделение. Для этого в диспансер закупят очередную партию современного оборудования.

Новое сосудистое отделение сосредоточится на больных с острым коронарным синдромом, пояснили в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU