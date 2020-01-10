В Брянске опубликовали расписание автобусов №99

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:29:47+03:00

Расписание будут корректировать с учетом пассажиропотока на маршруте. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Интервал движения будет колебаться от 30 до 60 минут

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В Брянске начал работу муниципальный автобус №99. С 13 января от Бордовичского водозабора до улицы Гукалина в Большом Полпино будут курсировать пять машин.

Как пояснили в пресс-службе брянской мэрии, они заменят маршрутки перевозчика Дмитрия Махотина, которого по решению суда лишили лицензии.

От остановки «Улица Гукалина» автобусы будут отправляться в: 7.00, 7.45, 8.45, 9.40, 10.25, 10.50, 11.35, 13.55, 14.40, 15.26, 15.50, 16.41, 17.45, 18.30, 19.15.

От остановки «Бордовичский Водозабор» - в: 7.00, 7.45 ,8.30, 8.55, 9.40, 10.50, 11.35, 12.20, 12.45, 13.35, 15.50, 16.35, 17.20, 17.46, 18.36, 19.30.

Расписание будут корректировать с учетом пассажиропотока на маршруте.

В горадминистрации отметили, что наряду с автобусами работу на линии продолжат и маршрутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU