Устроившего свалку на сельхозземлях под Комаричами брянца заставили потрудиться
Неуплата «мусорного» штрафа обернулась для агрария обязательными работами
Свой штраф брянец отработает.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жителя Комаричского района оштрафовали на 10 тысяч рублей. Как уточнили в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, наказали брянца за то, что он нелегально размещал отходы на землях сельскохозяйственного назначения.
Однако выписанный штраф нарушитель в срок не оплатил, а потому на него завели дело об административном правонарушении.
Суд приговорил виновного к 20 часам обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU