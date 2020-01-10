Устроившего свалку на сельхозземлях под Комаричами брянца заставили потрудиться

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:03:02+03:00

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Жителя Комаричского района оштрафовали на 10 тысяч рублей. Как уточнили в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, наказали брянца за то, что он нелегально размещал отходы на землях сельскохозяйственного назначения.

Однако выписанный штраф нарушитель в срок не оплатил, а потому на него завели дело об административном правонарушении.

Суд приговорил виновного к 20 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU