2020-01-10T16:21:39+03:00
Общество

На новогодние праздники брянские дети съездили в «Город открытий»

Образовательно-туристический проект запустили в Москве
Ольга УМАРОВА
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Школьники посетили более 25 различных площадок.Школьники посетили более 25 различных площадок.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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С 3 по 8 января в Москве прошел пилотный запуск проекта по развитию детского образовательного туризма «Город открытий». Он собрал 380 школьников из 17 регионов России и ближнего зарубежья. Среди гостей были и брянские ребята, рассказали в правительстве региона.

Возраст участников – от девяти до 15 лет. В «Город открытий» пригласили победителей региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, детей военнослужащих, моряков и пограничников, а также ребят из многодетных и социально-незащищенных семей.

Для экскурсантов приготовили большую программу: ребята не просто узнали о популярных современных индустриях и профессиях, но и познакомились с ними на практике.

- Участникам предложили восемь образовательно-туристических маршрутов, среди которых «Транспорт и космос», «Урбанистика», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Креативные индустрии», «Биотехнологии и биомедицина», «Энергетика», «Экология» и «Гуманитарные технологии», - рассказали в пресс-службе облправительства. – Также юные гости смогли пройти профнавигационное тестирование, а также получить рекомендации специалистов по выбору будущей профессии.

Школьники посетили более 25 площадок: Третьяковская галерея, стадион «Открытие Арена», парк «Зарядье», центр «Космонавтика и авиация», Московская канатная дорога, дизайн-завод «Флакон», технопарк «Сколково», смарт-библиотека имени Ахматовой, Останкинская телебашня и другие.

Кроме того, детей пригласили на елку мэра Москвы в Гостином дворе и новогоднее представление в Государственном Кремлевском Дворце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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