2020-01-10T16:17:06+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили 19 тонн пресервов из норвежской рыбы

Ввоз продукции из этой страны запретили с 9 января
Мария Дедкова
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В рыбных продуктах из норвежского сырья нашли запрещенные и вредные вещества.В рыбных продуктах из норвежского сырья нашли запрещенные и вредные вещества.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В двух пунктах пропуска в Брянской области остановили грузовики с рыбными пресервами.

Оказалось, почти 19 тонн груза были норвежского происхождения.

В Управлении Россельхознадора по Брянской и Смоленской областям напомнили, что ввоз морской продукции из этой страны с 9 января запрещен.

- В рыбных продуктах, выработанной предприятиями стран-членов ЕАЭС из норвежского сырья, нашли запрещенные и вредные вещества, - пояснили в ведомстве. - Вместе с тем в Норвегии отказались от проверки предприятий. Потому лосось и форель из акватории этой страны пока не допустят до поставок российским потребителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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