2020-01-10T15:44:49+03:00
Общество

Мост на дороге «Брянск-I - Брянск-II» возводят круглосуточно

В основание новой магистрали дорожники забили 35 свай из 400
Анна ЛЕВКИНА
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Подрядная организация работает круглосуточно.Подрядная организация работает круглосуточно.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Строительство новой автодороги «Брянск-I — Брянск-II» в Фокинском районе продолжается. Подрядная организация приступила к работе 4 января. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, в первую очередь, возводят новый мост через реку Снежеть.

Пять контрольных свай забили здесь еще в конце декабря, еще 30 – за минувшую неделю. Все конструкции прошли лабораторные испытания. Всего же в основании нового моста, протяженность которого составит 101 метр, забьют 400 свай. Попутно на объекте формируют защитную дамбу, устраивают насыпь, отсыпают песок.

Подрядная организация работает круглосуточно. Ежедневно на объекте трудятся около 100 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, катки и около 70 самосвалов, которые привозят песок для отсыпки защитной дамбы.

Протяженность строящейся дороги составит 5,4 километра. На ее пересечении с Московским проспектом предполагается кольцевая развязка. Еще одно кольцо построят за мостом через Снежеть. Здесь сделают дорожное ответвление длиной 648 метров в сторону Набережной. Автодорога «Брянск-I - Брянск-II» будет иметь выход на улицу Горького: для этого разберут старый понтонный мост и возведут новый, постоянный.

Строить новую магистраль, которая станет дублером улицы Калинина, закончат в 2022 году. Общая стоимость объекта составит 2,9 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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