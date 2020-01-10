Брянских автомобилистов предупредили о гололедице

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:44:46+03:00

Аккуратными нужно быть и пешеходам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Брянских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды на выходных.

11 и 12 января в регионе прогнозируют мокрый снег и гололедицу.

По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января ожидается облачная погода. Пройдет снег, местами мокрый. Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до двух градусов тепла. Похожая погода сохранится и на следующий день.

- Это увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий, - говорят в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Мы просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать правильный скоростной режим и строго выполнять предписание дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU