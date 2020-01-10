В Брянске на новой дороге по улице Советской проложили 1,5 километра ливневки
В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Здесь начали монтировать фонари. Новое освещение придется провести на пути в пять километров.
Также на дороге продолжают укладывать асфальт. В городской администрации напомнили, что рабочие используют специальные смеси, позволяющие делать покрытие даже в мороз.
Помимо этого, дорожники занялись ливневкой. Пока проложили около 1,5 километра труб. Всего же длина канализации составит 3,4 километра. Она пройдет вдоль всей магистрали и будет состыковываться с ливневкой на улице Романа Брянского.
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ИСТОЧНИК KP.RU