2020-01-10T15:05:39+03:00
Общество

В Брянске на новой дороге по улице Советской проложили 1,5 километра ливневки

Всего предстоит сделать 3,4 километра канализации
Мария Дедкова
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Трубы проложат вдоль всей магистрали.Трубы проложат вдоль всей магистрали.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Здесь начали монтировать фонари. Новое освещение придется провести на пути в пять километров.

Также на дороге продолжают укладывать асфальт. В городской администрации напомнили, что рабочие используют специальные смеси, позволяющие делать покрытие даже в мороз.

Помимо этого, дорожники занялись ливневкой. Пока проложили около 1,5 километра труб. Всего же длина канализации составит 3,4 километра. Она пройдет вдоль всей магистрали и будет состыковываться с ливневкой на улице Романа Брянского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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