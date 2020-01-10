Брянец может попасть под статью за хранение подаренной винтовки

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:57:13+03:00

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У жителя деревни Павловичи, что в Жирятинском районе, нашли незаконно хранящуюся пневматическую винтовку. Как сообщает областное УМВД, 27-летний брянец держал оружие в доме.

По словам подозреваемого, винтовку ему пять лет назад подарил родственник, который лично переделал оружие под стрельбу мелкокалиберными патронами. Через год первый хозяин винтовки умер.

- Экспертиза подтвердила принадлежность винтовки к категории огнестрельного оружия, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция напоминает: за незаконное хранение оружия или боеприпасов грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф. Кроме того, хранящееся без регистрации и вне надежного сейфа оружие могут похитить и использовать в преступных целях.

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ИСТОЧНИК KP.RU