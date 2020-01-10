В Монголию прибыли новые тепловозы ТМХ

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:50:56+03:00

Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ представляет собой наиболее современный отечественный локомотив своего класса.

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Трансмашхолдинг поставил в Монголию очередную партию тепловозов производства Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Семь магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и маневровый ТЭМ18ДМ будут работать на Улан-Баторской железной дороге.

Маневровые локомотивы ТЭМ18ДМ эксплуатируются в Монголии с 2011 года и хорошо зарекомендовали себя в работе. В 2017 году на Улан-Баторскую железную дорогу начали поступать магистральные грузовые тепловозы.

Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ представляет собой наиболее современный отечественный локомотив своего класса, на 90% состоит из комплектующих российского производства.

Машины 2ТЭ25КМ широко эксплуатируются ОАО «РЖД», а также работают в парке крупного частного перевозчика – компании «БалтТрансСервис». Благодаря высоким техническим и экономическим показателям эти локомотивы также пользуются спросом у крупных российских и зарубежных промышленных предприятий.

Для Улан-Баторской железной дороги в конструкцию серийных локомотивов внесены изменения, учитывающие климатические особенностями Монголии. Они обеспечивают дополнительную защиту оборудования и локомотивной бригады от пыли. Изменения коснулись также дизель-генератора, системы воздухоочистки и конструктива высоковольтной камеры. Применённая в локомотиве современная микропроцессорная система определяет необходимую нагрузку дизель-генератора и тяговых машин, контролирует работу вспомогательного оборудования, что повышает эффективность работы локомотива.

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ успешно работают в разных климатических условиях: в Краснодарском крае, регионах Северного Кавказа, Бурятии, Казахстане. При любых температурах условия труда локомотивных бригад остаются комфортными.

В общей сложности на Улан-Баторской железной дороге теперь работают 12 магистральных грузовых локомотивов 2ТЭ25КМ и 12 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

Маневровые локомотивы ТЭМ18ДМ эксплуатируются в Монголии с 2011 года и хорошо зарекомендовали себя в работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU