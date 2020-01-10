В брянской школе искусств главбух без диплома растрачивала казну
Проверку детской школы искусств №3 провела прокуратура Володарского района совместно со специалистами контрольно-ревизионного отдела горадминистрации. Нарушения всплыли в части начисления и выплаты зарплаты работникам. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, это привело к необоснованному расходованию средств городского бюджета.
Также выяснилось, что у главбуха учреждения не было соответствующего образования.
Прокурор района потребовал от начальника городского управления культуры устранить нарушения в школе. Документ еще рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU