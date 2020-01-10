Работникам дубровского сельхозпредприятия задолжали 3,3 миллиона рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:35:46+03:00

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В Дубровской районе завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Брянский лен». Как рассказали в областной прокуратуре, 64 сотрудникам предприятия задолжали более чем 3,3 миллиона рублей.

Деньги не выплачивали полгода: с 1 июня по 1 декабря 2019 года.

- Расследование уголовного дела, а также вопрос погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками ООО «Брянский лен» находится на контроле прокуратуры района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU