Работникам дубровского сельхозпредприятия задолжали 3,3 миллиона рублей
В Дубровской районе завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Брянский лен». Как рассказали в областной прокуратуре, 64 сотрудникам предприятия задолжали более чем 3,3 миллиона рублей.
Деньги не выплачивали полгода: с 1 июня по 1 декабря 2019 года.
- Расследование уголовного дела, а также вопрос погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками ООО «Брянский лен» находится на контроле прокуратуры района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU