Святилище в брянском селе Хотылево вошло в топ-10 открытий года РАН

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:22:35+03:00

Найденный там артефакт не встречается ни на одной стоянке позднего палеолита

Изменить размер текста: A A

Десять самых важных открытий археологического сезона 2019 года (от палеолита до 1812 года) обнародовал институт археологии РАН. В него включили и святилище палеолитической стоянки Хотылево-2 в окрестностях Брянска.

С 2005 года на стоянке племен, обитавших здесь 23 тысячи лет назад, находили различные артефакты. Они были уложены на присыпанной охрой земле, а иногда накрыты сверху костями мамонта.

А в 2019-м здесь сделали еще одно уникальное открытие.

«Во время раскопок 2019 года стало очевидно, что ямки, вкопанные кости мамонта и особые находки образуют овал, в центре которого находилось кострище. Одной из таких необычных находок стал артефакт, ранее не встречавшийся ни на одной палеолитической стоянке граветта. Это предмет с длинным узким телом и асимметричным навершием, украшенный орнаментом из палочек и косых крестиков. Пока непонятно, для чего предназначался этот артефакт, но круг предметов, в котором он был найден, не оставляет сомнений в том, что его использовали в ритуальных или магических целях», - поясняют на сайте института РАН.

Добавим, что список самых ярких находок полевого сезона 2019 года составили по итогам голосования среди ученых РАН. Основная его часть - находки экспедиций института.

СПРАВКА «КП»

Хотылево 2 - крупная верхнепалеолитическая стоянка в Брянской области, которую обычно относят к культурно-исторической общности восточный граветт. Стоянка расположена на высоком мысу близ современного русла Десны, к западу от села Хотылево. Открыта Федором Заверняевым в 1968 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU