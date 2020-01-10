В брянском заповеднике подсчитали зубров

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:15:30+03:00

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В «Брянском лесу» живут 103 зубра. Таковы данные на начало 2020 года, рассказали сотрудники заповедника. Краснокнижных исполинов ученые подсчитали накануне профессионального праздника 11 января - Дня заповедников и национальных парков.

Большая программа по восстановлению зубров, как исчезающего вида, на Брянщине идет с 2010 года.

- Десять лет назад в заповеднике определили место для выпуска зубров, построили специальный вольер и подготовили необходимую документацию, - рассказали в пресс-службе «Брянского леса». - В 2011-м завезли первых животных – пять особей из питомника Приокско-Террасного заповедника и пять – из Окского заповедника. В том же году появился на свет первый зубренок, рожденный уже в «Брянском лесу» - Мефодий.

Сейчас, когда количество особей перевалило за сотню, в «Брянском лесу» планируют не просто завозить новых животных, а обмениваться зубрами с другими заповедниками.

- По расчетам территория заповедника вмещает как раз сотню зубров, - говорит заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова. – Но нужно помнить, что изначально программа была рассчитана на возвращение вольных зубров не только лишь на федеральную особо охраняемую природную территорию, а в регион в целом. Расселение зубров проходит по всей территории биосферного резервата «Нерусса -Деснянское Полесье». Это огромные площади и сейчас сотня брянских зубров – совсем маленькая цифра для них.

В ближайшие месяцы в брянском заповеднике начнут реконструкцию вольера для передержки зубров, сделают новые клетки для перевозки животных и обновят подкормочные площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU