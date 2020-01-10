2020-01-10T14:08:09+03:00
Общество

В Брянске на пьяной езде попались двое водителей за день

Всего автоинспекторы зафиксировали больше 160 нарушений ПДД в городе
Анна ЛЕВКИНА
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Семь протоколов инспекторы составили на водителей маршруток, восемь – такси.Семь протоколов инспекторы составили на водителей маршруток, восемь – такси.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Четыре ДТП, в которых получили механические повреждения автомобили, зарегистрировали автоинспекторы в Брянске в четверг, 9 января. В двух случаях у водителей были признаки алкогольного опьянения.

За день сотрудники Госавтоинспекции составили 167 протоколов о нарушениях ПДД. В 59 случаях не по правилам передвигались пешеходы (в том числе двое детей). Семь раз лихачи проезжали на красный, 10 – не уступали дорогу. Еще у двух десятков автомобилей был превышен уровень тонировки.

Как уточнили в городском отделе ГИБДД, семь протоколов инспекторы составили на водителей маршруток, восемь – такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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