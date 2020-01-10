В Брянске на Шолохова горела многоэтажка: пострадал мужчина
Сообщение о пожаре поступило в 17:13. Оперативному дежурному сообщили, что горит одна из квартир пятиэтажки по улице Шолохова в Фокинском районе Брянска.
По вызову выезжали огнеборцы ПСЧ-3 и три звена газодымозащитной службы.
Оказалось, что огнем охвачена квартира на третьем этаже.
Открытое горение спасатели локализовали в 17:34, еще через четыре минуты – ликвидировали. Площадь загорания составила 15 квадратных метров.
Задымленный подъезд самостоятельно покинули 20 человек, еще 12 спасли пожарные. По оперативным данным, в пожаре пострадал один человек.
- В пожаре пострадал мужчина 1980 года рождения, - уточнили корреспонденту «КП-Брянск» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - Он отравился угарным газом, но остался жив.
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ИСТОЧНИК KP.RU