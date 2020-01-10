В Брянске на Шолохова горела многоэтажка: пострадал мужчина

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:58:58+03:00

Из задымленного подъезда пожарные вывели 12 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Он отравился угарным газом, но остался жив

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре поступило в 17:13. Оперативному дежурному сообщили, что горит одна из квартир пятиэтажки по улице Шолохова в Фокинском районе Брянска.

По вызову выезжали огнеборцы ПСЧ-3 и три звена газодымозащитной службы.

Оказалось, что огнем охвачена квартира на третьем этаже.

Открытое горение спасатели локализовали в 17:34, еще через четыре минуты – ликвидировали. Площадь загорания составила 15 квадратных метров.

Задымленный подъезд самостоятельно покинули 20 человек, еще 12 спасли пожарные. По оперативным данным, в пожаре пострадал один человек.

- В пожаре пострадал мужчина 1980 года рождения, - уточнили корреспонденту «КП-Брянск» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - Он отравился угарным газом, но остался жив.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU