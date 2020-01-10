В Брянске на улице Дятьковской сбили пешехода-нарушителя

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:50:53+03:00

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В Брянске на улице Дятьковской под колеса ВАЗа попал 49-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 января около 18.45.

- По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗа-211540 сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, - говорят в областной Госавтоинспекции. - 49-летний мужчина получил переломы лопатки, подвздошной, лонной и седалищной костей. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU