В Брянске на улице Дятьковской сбили пешехода-нарушителя
49-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте
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В Брянске на улице Дятьковской под колеса ВАЗа попал 49-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 января около 18.45.
- По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗа-211540 сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, - говорят в областной Госавтоинспекции. - 49-летний мужчина получил переломы лопатки, подвздошной, лонной и седалищной костей. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU