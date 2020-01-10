В Брянске по маршруту №99 запустили муниципальный автобус

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:40:32+03:00

Пока на линии работает только одна машина

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В Брянске открыли новый муниципальный маршрут. Он будет ходить от поселка Бордовичи до Большого Полпина и повторяет путь маршрутки №99.

К слову, автобусу присвоили тот же номер.

Пока на линии работает только одна машина, пояснили в БАТП.

Расписание пообещали обнародовать позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU