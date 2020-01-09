В Брянске 10 января устроят сплошные проверки для водителей автобусов
Сотрудники ГИБДД будут дежурить в Фокинском районе
Сотрудники ГИБДД проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра машин и водителей.Фото: Мария Дедкова
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10 января в Брянске полицейские устроят сплошные проверки для водителей автобусов. Патрульные машины будут дежурить с 10.00 до 10.30 на проспекте Московском, 160.
Сотрудники ГИБДД проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра машин и водителей.
В областной Госавтоинспекции напоминают: если увидели нарушителя ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.
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ИСТОЧНИК KP.RU