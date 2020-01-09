В Брянске 10 января устроят сплошные проверки для водителей автобусов

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:33:35+03:00

Сотрудники ГИБДД будут дежурить в Фокинском районе

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10 января в Брянске полицейские устроят сплошные проверки для водителей автобусов. Патрульные машины будут дежурить с 10.00 до 10.30 на проспекте Московском, 160.

Сотрудники ГИБДД проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра машин и водителей.

В областной Госавтоинспекции напоминают: если увидели нарушителя ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU