2020-01-09T18:01:50+03:00
Происшествия

Житель Красногорского района в темноте ударил ножом приятеля

Теперь селянину грозит до 10 лет колонии
Мария Дедкова
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Трагедией едва не закончилось застолье в Красногорском районе. В районную больницу с ножевым ранением поступил 31-летний местный житель.

Селянин был настолько пьян, что не сумел объяснить, откуда взялась травма.

- Во время проверки выяснилось, потерпевший выпивал в компании знакомых, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Застолье затянулось допоздна, а комната освещалась лишь светом уличного фонаря. Одному из гостей показалось, что его оскорбили. Не разобравшись в темноте, он несколько раз ударил сидевшего рядом потерпевшего, после чего подвернувшимся под руку ножом нанес ему на груди глубокий порез.

На нападавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». До суда он будет в СИЗО.

Потерпевший признался, что не таит на приятеля зла и собирается ходатайствовать перед судом о снисхождении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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